The Economist: Цены на газ и энергию приведут к всплеску смертности в Европе зимой

Рост цен на электроэнергию, плохие погодные условия и эпидемии повлияют на рост смертности в Европе предстоящей зимой.

Рост цен на электроэнергию, плохие погодные условия и эпидемии повлияют на рост смертности в Европе предстоящей зимой.

Как передает Report , об этом пишет The Economist.

Согласно материалу издания, с декабря по февраль недельная смертность в странах Европы вырастает на 21 процент по сравнению с летними месяцами. Теперь, когда на этот показатель значительно повлияет рост цен на энергоносители, в случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек. Более холодная зима может повлечь 335 тысяч дополнительных смертей.

По данным журналистов, наиболее сильное влияние на смертность окажут температурный режим и сезонный грипп.

Авторы публикации также ссылаются на данные, в соответствии с которыми 10%-ый рост цен на электричество увеличивает показатель смертности на 0,6% и чем более холодная погода, тем сильнее влияние данного фактора.