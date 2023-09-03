The Atlantic допустил возможность распада НАТО к 2025 году

НАТО может распасться к 2025 году.

НАТО может распасться к 2025 году.

Как передает Report, такое мнение высказал автор издания The Atlantic.

Так, Европа и США находятся на пороге самого важного сознательного разъединения в международных отношениях за последние десятилетия. НАТО, объединившая США, Канаду и большую часть Европы, к 2025 году может распасться, пишет The Atlantic.

Возможной причиной этого автор называет глубокую разницу между взглядами возглавляемого Дональдом Трампом популистского крыла Республиканской партии и экзистенциальными соображениями безопасности большей части Европы. А привести к краху НАТО может конфликт на Украине, утверждает The Atlantic. Если доминирующая фракция одной из крупнейших американских партий не готова помогать Украине бороться с Россией, то это делает США менее надежным союзником Европы, пишет издание.