О нас

The Atlantic допустил возможность распада НАТО к 2025 году

The Atlantic допустил возможность распада НАТО к 2025 году НАТО может распасться к 2025 году.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 12:22
The Atlantic допустил возможность распада НАТО к 2025 году

НАТО может распасться к 2025 году.

Как передает Report, такое мнение высказал автор издания The Atlantic.

Так, Европа и США находятся на пороге самого важного сознательного разъединения в международных отношениях за последние десятилетия. НАТО, объединившая США, Канаду и большую часть Европы, к 2025 году может распасться, пишет The Atlantic.

Возможной причиной этого автор называет глубокую разницу между взглядами возглавляемого Дональдом Трампом популистского крыла Республиканской партии и экзистенциальными соображениями безопасности большей части Европы. А привести к краху НАТО может конфликт на Украине, утверждает The Atlantic. Если доминирующая фракция одной из крупнейших американских партий не готова помогать Украине бороться с Россией, то это делает США менее надежным союзником Европы, пишет издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “NATO 2025-ci ilə qədər parçalana bilər”

Самое читаемое

Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин
29 августа 2023 г. 14:36
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
Раймонд Дебевец: Баку неповторим
Раймонд Дебевец: Баку неповторим
27 августа 2023 г. 17:11
Определился телеканал, который будет транслировать матч Карабах - Олимпия
Определился телеканал, который будет транслировать матч "Карабах" - "Олимпия"
29 августа 2023 г. 10:23
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей
29 августа 2023 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi