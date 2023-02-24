Thales открывает в Индии производство 70-мм ракет с лазерным наведением

Французская оборонная компания Thales подписала соглашение с индийской госкомпанией Bharat Dynamics Limited (BDL) об организации местного производства 70-мм ракет с лазерным наведением FZ275 LGR.

Французская оборонная компания Thales подписала соглашение с индийской госкомпанией Bharat Dynamics Limited (BDL) об организации местного производства 70-мм ракет с лазерным наведением FZ275 LGR.

Как передает Report, об этом сообщает The Asian Military Review.

Отмечается, что ракета может использоваться для поражения легкобронированной техники и объектов инфраструктуры и может поступить на вооружение легких вертолетов (ALH) и легких боевых вертолетов (LCH) индийских вооруженных сил.

FZ275 представляет собой полуактивную лазерную воздушную ракету со складным оперением, которая имеет длину 1,75 м, вес в снаряженном состоянии около 12,5 кг и дальность полета от 1,5 до 6 км.

В стандартной комплектации ракета оснащена осколочно-фугасной боеголовкой, хотя также доступны бронебойные и светошумовые.

Ранее сообщалось, что ВВС Индии заказали у концерна BAE Systems и компании FSTC тренажер Twin Dome для пилотов реактивных учебно-боевых самолетов Hawk Mk132.