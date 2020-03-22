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Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

​Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

© REUTERS / JONATHAN ERNST

Тест на коронавирус показал, что вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен не были инфицированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.

Пенс в субботу заявил на пресс-конференции, что вместе с супругой пройдет указанный тест. Вице-президент пояснил, что ранее был инфицирован один из сотрудников его аппарата. Пенс подчеркнул, что ни он, ни президент США Дональд Трамп "не контактировали с данным сотрудником напрямую".

Вице-президент отмечал, что "нет никаких оснований полагать", что он мог заразиться. Пенс констатировал, что пройдет тест в целях предосторожности, учитывая важность его поста, а также тот факт, что он координирует в США усилия по борьбе с распространением вируса.

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