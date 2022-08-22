Тест премьера Финляндии на наркотики оказался отрицательным

Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин оказался отрицательным. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин оказался отрицательным. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

"Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр сама оплатила анализ из личных доходов.

18 августа мировые СМИ распространили запись с 36-летней премьер-министром Финляндии Санной Марин. Там можно видеть поющую и танцующую главу правительства в окружении друзей и финских звезд. И хотя некоторых это зрелище шокировало, политик не поддалась давлению, подчеркивая, что ничего противозаконного не делала.