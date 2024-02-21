Tesla потеряла статус самого дорогого автопроизводителя

Компания Tesla потеряла статус самого дорого автопроизводителя, уступив лидерство Mercedes-Benz.

Компания Tesla потеряла статус самого дорого автопроизводителя, уступив лидерство Mercedes-Benz.

Как сообщает Report, это следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance.

Снижение стоимости Tesla произошло на фоне скандалов вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей и стоимость его бренда. Цена американской компании снизилась на 12%, до 58,3 млрд долларов, что позволило Mercedes-Benz выйти в лидеры - стоимость немецкой марки выросла на 1%, до 59,4 млрд долларов. Третье место в рейтинге осталось за Toyota, которая оценена в 52,7 млрд дллларов.

Аналитики консалтинговой компании Brand Finance также определили сильнейший автомобильный бренд в мире, которым стала итальянская марка Ferrari. Самым ценным китайским автопроизводителем признан BYD, стоимость которого выросла на 20%, до 12,1 млрд долларов.