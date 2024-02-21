О нас

Tesla потеряла статус самого дорогого автопроизводителя

Tesla потеряла статус самого дорогого автопроизводителя Компания Tesla потеряла статус самого дорого автопроизводителя, уступив лидерство Mercedes-Benz.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 15:09
Tesla потеряла статус самого дорогого автопроизводителя

Компания Tesla потеряла статус самого дорого автопроизводителя, уступив лидерство Mercedes-Benz.

Как сообщает Report, это следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance.

Снижение стоимости Tesla произошло на фоне скандалов вокруг Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя электромобилей и стоимость его бренда. Цена американской компании снизилась на 12%, до 58,3 млрд долларов, что позволило Mercedes-Benz выйти в лидеры - стоимость немецкой марки выросла на 1%, до 59,4 млрд долларов. Третье место в рейтинге осталось за Toyota, которая оценена в 52,7 млрд дллларов.

Аналитики консалтинговой компании Brand Finance также определили сильнейший автомобильный бренд в мире, которым стала итальянская марка Ferrari. Самым ценным китайским автопроизводителем признан BYD, стоимость которого выросла на 20%, до 12,1 млрд долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Tesla loses its status as most expensive automaker

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi