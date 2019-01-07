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    Tesla построит первый за пределами США завод в Шанхае

    В понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.

    Как перадёт Report со ссылкой на РБК, об этом объявил основатель Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

    «С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» – написал Маск.

    Предприятие станет первым китайским автозаводом, полностью принадлежащим иностранцу и первым для Tesla за пределами Штатов, отмечает Reuters. Tesla планирует выпускать на фабрике в Шанхае на начальном этапе 250 тысяч автомобилей в год. Это будут Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовая мощность должна будет составить 500 тысяч автомобилей.

    Ранее сообщалось, что Tesla снизила цены на автомобили в Китае вследствие торговой войны.

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