Tesla построит первый за пределами США завод в Шанхае

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.

Как перадёт Report со ссылкой на РБК, об этом объявил основатель Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

«С нетерпением жду сегодня запуска строительства завода по производству Tesla в Шанхае!» – написал Маск.

Предприятие станет первым китайским автозаводом, полностью принадлежащим иностранцу и первым для Tesla за пределами Штатов, отмечает Reuters. Tesla планирует выпускать на фабрике в Шанхае на начальном этапе 250 тысяч автомобилей в год. Это будут Tesla Model 3 и Tesla Model Y. В дальнейшем годовая мощность должна будет составить 500 тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что Tesla снизила цены на автомобили в Китае вследствие торговой войны.