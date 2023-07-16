Tesla построила первый Cybertruck после двухлетней задержки

Американская компания Tesla сконструировала свой первый электропикап Cybertruck.

Американская компания Tesla сконструировала свой первый электропикап Cybertruck.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце текущего года, что позволит полномасштабно выйти на авторынок и составить конкуренцию Ford Motor и Rivian Automotive.

Корпус машины изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла бронированы. Глава компании Илон Маск заявляет, что кузов авто настолько прочен, что способен выдержать попадание пули 9-мм калибра.

В статье говорится, что Tesla представила модель Cybertruck в 2019 году, запуск массового производства был назначен на 2021 году, но впоследствии его отложили до 2022 года, а потом - на 2023 год. Такие отсрочки Маск объяснял необходимостью модернизировать ряд характеристик модели и сбоями в цепочках поставок.