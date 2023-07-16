Tesla построила первый Cybertruck после двухлетней задержки

Американская компания Tesla сконструировала свой первый электропикап Cybertruck.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце текущего года, что позволит полномасштабно выйти на авторынок и составить конкуренцию Ford Motor и Rivian Automotive.
Корпус машины изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла бронированы. Глава компании Илон Маск заявляет, что кузов авто настолько прочен, что способен выдержать попадание пули 9-мм калибра.
В статье говорится, что Tesla представила модель Cybertruck в 2019 году, запуск массового производства был назначен на 2021 году, но впоследствии его отложили до 2022 года, а потом - на 2023 год. Такие отсрочки Маск объяснял необходимостью модернизировать ряд характеристик модели и сбоями в цепочках поставок.