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Tesla построила первый Cybertruck после двухлетней задержки

Tesla построила первый Cybertruck после двухлетней задержки Американская компания Tesla сконструировала свой первый электропикап Cybertruck.
Другие страны
16 июля 2023 г. 02:18
Tesla построила первый Cybertruck после двухлетней задержки

Американская компания Tesla сконструировала свой первый электропикап Cybertruck.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце текущего года, что позволит полномасштабно выйти на авторынок и составить конкуренцию Ford Motor и Rivian Automotive.

Корпус машины изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, стекла бронированы. Глава компании Илон Маск заявляет, что кузов авто настолько прочен, что способен выдержать попадание пули 9-мм калибра.

В статье говорится, что Tesla представила модель Cybertruck в 2019 году, запуск массового производства был назначен на 2021 году, но впоследствии его отложили до 2022 года, а потом - на 2023 год. Такие отсрочки Маск объяснял необходимостью модернизировать ряд характеристик модели и сбоями в цепочках поставок.

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