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Tesla подала иск против ЕС из-за пошлин на импорт электромобилей из Китая

Tesla подала иск против ЕС из-за пошлин на импорт электромобилей из Китая Tesla подала против Европейского союза иск в связи с введением Брюсселем пошлин на импорт электромобилей из Китая.
Другие страны
27 января 2025 г. 21:12
Tesla подала иск против ЕС из-за пошлин на импорт электромобилей из Китая

Tesla подала против Европейского союза иск в связи с введением Брюсселем пошлин на импорт электромобилей из Китая.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы Европейского суда.

Ранее аналогичные иски были поданы германской Bayerische Motoren Werke AG и китайскими автопроизводителями BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. и SAIC Motor Corp.

Примерно пятая часть всех электромобилей (около 300 тыс.), проданных в ЕС в 2024 году, была собрана в Китае.

Согласно информации, дело против Еврокомиссии будет рассматриваться в Европейском суде общей юрисдикции, решение которого может быть обжаловано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Процесс может занять около 18 месяцев.

Напомним, что антисубсидиарные пошлины на импорт электромобилей китайской сборки в размере до 35,3% были введены ЕС в октябре прошлого года после расследования препятствующей добросовестной конкуренции практики Пекина по стимулированию внутреннего производства.

Ставка для Tesla была снижена до 7,8% после дополнительной экспертизы, показавшей, что компания получала наименьшую поддержку от китайских властей.

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