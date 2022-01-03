Tesla открыла шоурум в столице Синьцзяна, где проживают уйгуры

Созданная Илоном Маском компания по производству электромобилей Tesla открыла шоурум в Урумчи - административном центре Синьцзяна, где проживают уйгуры.

Созданная Илоном Маском компания по производству электромобилей Tesla открыла шоурум (салон - ред.) в Урумчи - административном центре Синьцзяна, где проживают уйгуры.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Издание указывает, что соответствующее объявление появилось на аккаунте Tesla в китайской социальной сети Weibo. "Встречаемся в Синьцзяне! Отправим Синьцзян в 2022 году в электрическое путешествие!" - цитирует сообщение газета. На англоязычных ресурсах Tesla соответствующее объявление не появлялось.

Западные страны обвиняют Китай в нарушении прав проживающих в Синьцзяне уйгуров. Китай эти обвинения категорически отвергает. Ряд западных компаний рассматривали, в связи с этим сокращение своей работы в Синьцзяне, а США и некоторые другие страны заявили, что не будут отправлять на Олимпийские игры в Пекине своих официальных представителей.