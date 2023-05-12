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Tesla обновит ПО в 1 млн авто для усовершенствования тормозной системы

Tesla обновит ПО в 1 млн авто для усовершенствования тормозной системы Tesla Inc. обновит программное обеспечение более чем 1 млн автомобилей в Китае, чтобы усовершенствовать работу тормозной системы и снизить риск столкновений.
Другие страны
12 мая 2023 г. 22:43
Tesla обновит ПО в 1 млн авто для усовершенствования тормозной системы

Tesla Inc. обновит программное обеспечение более чем 1 млн автомобилей в Китае, чтобы усовершенствовать работу тормозной системы и снизить риск столкновений.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR).

Tesla представила план отзыва автомобилей, который затронет 1,1 млн машин, выпущенных в период с начала 2019 года по апрель текущего года. Речь идет об импортированных в КНР автомобилях Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, произведенных в Китае.

Отзываемые электромобили не поддерживают функцию, позволяющую водителю выбирать силу рекуперативного торможения, начинающегося после отпускания педали газа. Кроме того, нынешнее ПО не предусматривает достаточно четкого предупреждения водителя о том, что он нажал педаль газа слишком сильно или держит ее слишком долго.

Именно из-за этих двух недостатков повышается риск столкновений, поскольку водитель может держать педаль газа нажатой дольше, чем нужно.

Обновление ПО традиционно будет проводиться удаленно.

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