​Террористы захватили сирийский город Идлиб

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Террористы захватили Идлиб — город на северо-западе Сирии и административный центр одноименно мухафазы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на наблюдательный совет по правам человека в Сирии и военных.

По словам источников, в город впервые за все время вошли группы различных террористических организаций, в том числе Фронт ан-Нусра.

Ранее стало известно, что полевой командир «Фронта ан-Нусра» убит в результате авианалета.