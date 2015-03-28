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    ​Террористы захватили сирийский город Идлиб

    В город впервые за все время вошли группы различных террористических организаций

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Террористы захватили Идлиб — город на северо-западе Сирии и административный центр одноименно мухафазы.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на наблюдательный совет по правам человека в Сирии и военных.

    По словам источников, в город впервые за все время вошли группы различных террористических организаций, в том числе Фронт ан-Нусра.

    Ранее стало известно, что полевой командир «Фронта ан-Нусра» убит в результате авианалета.

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