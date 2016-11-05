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    Террористы взяли в заложники более полутора тысяч мирных жителей иракского Мосула

    Есть опасения, что террористы, возможно, убили в самом Мосуле около 200 человек

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В иракском Мосуле боевики ИГ взяли в заложники 1600 гражданских лиц и используют их в качестве живого щита во время воздушных бомбардировок, осуществляемых правительственными войсками и их союзниками.

    Как передает Report, об этом сообщил в пятницу центр новостей ООН.

    "В ООН поступила информация об убийстве в эту среду 180 бывших государственных служащих в восточном пригороде Мосула Каджали. Есть опасения, что террористы, возможно, убили в самом Мосуле около 200 человек", - говорится в сообщении.

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