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    Террористы взорвали бомбу рядом с шиитской мечетью в Дамаске, есть погибшие

    Мечеть, в которой находится гробница внучки пророка Мухаммеда, является одной из святынь мусульман-шиитов

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные экстремисты из группировки "Джебхат ан-Нусра" совершили в понедельник террористическую вылазку в Дамаске.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин", они взорвали заминированный автомобиль рядом с блокпостом у мечети Сейида-Зейнаб, расположенной в окрестностях города. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

    Мечеть, в которой находится гробница внучки пророка Мухаммеда, является одной из святынь мусульман-шиитов. Туда направляются ежегодно сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана.

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