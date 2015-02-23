Террористы взорвали бомбу рядом с шиитской мечетью в Дамаске, есть погибшие

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные экстремисты из группировки "Джебхат ан-Нусра" совершили в понедельник террористическую вылазку в Дамаске.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин", они взорвали заминированный автомобиль рядом с блокпостом у мечети Сейида-Зейнаб, расположенной в окрестностях города. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Мечеть, в которой находится гробница внучки пророка Мухаммеда, является одной из святынь мусульман-шиитов. Туда направляются ежегодно сотни тысяч паломников из Ирака, Ирана и Ливана.