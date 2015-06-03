Террористы в Афганистане ежегодно зарабатывают на сбыте наркотиков 70 млрд долларов

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Производство и контрабандный сбыт наркотиков ежегодно приносят 70 млрд. долларов террористическим группировкам Афганистана.

Об этом, как передает Report со ссылкой на Би-би-си, сообщил официальный представитель министерства по борьбе с наркоторговлей Забиулла Наим.

По его словам, экстремисты активно участвуют в выращивании опийного мака, производстве и транспортировке наркотиков. "В результате проведенного расследования достоверно установлено, что порядка 2 млрд. долларов таких средств поступают из Афганистана на финансирование движения "Талибан" в Пакистане, - подчеркнул чиновник. - Эти деньги используются для оснащения боевиков, организации террористических атак".

В министерстве по борьбе с наркотиками также сообщили, что афганские посевы опийного мака в 2014 году составили более 220 тыс. гектаров.

Согласно оценкам местных экспертов, между террористическими организациями в Афганистане идет активная борьба за право контролировать наркотрафик. В 2014 году к этому противостоянию присоединилась экстремистская группировка "Исламское государство", которая рассматривает афганскую территорию в качестве перспективного плацдарма для распространения своего влияния в Азии.