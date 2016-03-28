​Террористы полностью разграбили Национальный музей Пальмиры

Баку. 28 Марта. REPORT.AZ/ Национальный музей Пальмиры полностью разграблен террористами, часть экспонатов уничтожена, куски статуй разбросаны по всем этажам. Кроме того, здание серьёзно пострадало в ходе боев.

Как передает Report, в исторической части города, помимо амфитеатра и римских дорожных колонн, частично уцелела арка, которая была взорвана боевиками ИГИЛ.

Террористы уничтожили всё, что было связано с древними религиозными культами — храмы Бэла и Баалшамина, погребальные римские колонны и ряд дорожных колонн, которые раньше разделяли пешие улицы.

Напомним, вчера сирийская армия и бойцы ополчения «Соколы пустыни» полностью освободили город Пальмира от террористической группировки ИГИЛ.