​Террористы похитили более 400 женщин и детей в Нигерии

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Боевики "Боко Харам" похитили на севере Нигерии более 400 женщин и детей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что похищение произошло в городе Дамасак до того, как армии Нигера и Чада вошли в город.

"Они похитили 506 молодых женщин и детей. И убили около 50 из них перед отъездом", — отметил один из жителей.

Ранее сообщалось, что на севере Нигерии обнаружено массовое захоронение, в котором найдены тела 90 человек.