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    ​Террористы похитили более 400 женщин и детей в Нигерии

    Похищение произошло в городе Дамасак

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Боевики "Боко Харам" похитили на севере Нигерии более 400 женщин и детей.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что похищение произошло в городе Дамасак до того, как армии Нигера и Чада вошли в город.

    "Они похитили 506 молодых женщин и детей. И убили около 50 из них перед отъездом", — отметил один из жителей.

    Ранее сообщалось, что на севере Нигерии обнаружено массовое захоронение, в котором найдены тела 90 человек.

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