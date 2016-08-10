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    Террористы обстреляли жилой квартал в Алеппо, погибли 9 человек

    Около 30 мирных граждан доставлены в больницы с осколочными ранениями

    Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Террористы подвергли минометному обстрелу квартал Хамдания в сирийском Алеппо.

    Как передает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    "В результате обстрела погибли 9 человек, около 30 мирных граждан доставлены в больницы с осколочными ранениями", — сказал РИА Новости сотрудник центральной больницы города.

    Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственный источник ранее сообщило о гибели 13 граждан в результате обстрела Хамдании.

    В ополчении Алеппо рассказали агентству, что одна из мин попала в жилую квартиру, в результате чего ранения получили пять человек.

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