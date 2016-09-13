Террористы обстреляли населенные пункты в четырех сирийских провинциях

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористических организаций "Джебхат Фатах аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра") и "Исламское государство" обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Деръа, Хама и Дамаск.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГ продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий. В течение суток в городе Алеппо террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня.

По данным военного ведомства, обстрелам из минометов и ручных гранатометов в провинции Деръа подверглись населенный пункт Хирбат-эль-Газала, в провинции Хама – Махарда и Каукаб, в провинции Дамаск – Дума, Хауш-Насри, Кабун, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, а также больница Ибн-эль-Валид в городе Дамаск.