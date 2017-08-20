Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске, есть погибшие

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате обстрела террористами международной выставки в Дамаске.

Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Международная промышленная выставка в Дамаске в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва.

"Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске", - сообщил источник.