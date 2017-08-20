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    Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске, есть погибшие

    Международная промышленная выставка в Дамаске в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате обстрела террористами международной выставки в Дамаске.

    Как передает Report, об этом сoобщил РИА Новости источник в силах безопасности.

    Международная промышленная выставка в Дамаске в этом году проходит впервые после шестилетнего перерыва.

    "Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске", - сообщил источник.

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