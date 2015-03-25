​Террористы начали масштабное наступление на Идлиб

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Во вторник боевики-террористы объявили, что начинают наступление на сирийский город Идлиб.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в настоящее время город, где проживает 100 тыс. человек, контролирует армия Сирии.

В броске на Идлиб примут участие боевики джихадистских группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра», входящей в состав «Аль-Каиды». По данным правозащитников, альянс террористрв уже начал наступление, но пока не подошел к городу.