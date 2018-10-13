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    Террористы ИГИЛ захватили в заложники 130 семей из лагеря беженцев на Евфрате

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Террористы из группировки ИГИЛ захватили в субботу в заложники 130 семей во время нападения на лагерь беженцев Эль-Бахра на восточном берегу Евфрата. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу Al Hadath представитель вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Шуван аль-Хабури.

    По его словам, они дали отпор террористам и смогли защитить остальных беженцев.

    Лагерь Эль-Бахра находится в окрестностях города Хаджин.

    Напомним, что 11 октября боевики ИГИЛ в Сирии захватили у "Ан-Нусры" баллоны с хлором.

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