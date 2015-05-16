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    ​Террористы ИГИЛ казнили 45 человек в районе Пальмиры

    В поселке Аль-Амирия совершена резня

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В поселке Аль-Амирия боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) казнили 45 человек.

    Как передает Report со ссылкой на, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.

    «В поселке Аль-Амирия совершена резня, нападения были и на военный городок, убито 45 мирных граждан», — отметил источник.

    Поселок Аль-Амирия расположен в трех километрах от Пальмиры. Сам город не пострадал.

    На данный момент зафиксировано отступление террористов. К месту событий прибыло около 500 солдат для оказания противодействия группировке.

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