​Террористы ИГИЛ казнили 45 человек в районе Пальмиры

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В поселке Аль-Амирия боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) казнили 45 человек.

Как передает Report со ссылкой на, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.

«В поселке Аль-Амирия совершена резня, нападения были и на военный городок, убито 45 мирных граждан», — отметил источник.

Поселок Аль-Амирия расположен в трех километрах от Пальмиры. Сам город не пострадал.

На данный момент зафиксировано отступление террористов. К месту событий прибыло около 500 солдат для оказания противодействия группировке.