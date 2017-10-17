 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Террористы ИГ захватили две деревни рядом с иракским Киркуком

    В настоящее время между террористами и правительственными войсками ведется перестрелка© "Reuters"

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГ захватили две деревни к северо-западу от иракского города Киркук.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник.

    Отмечается, что десятки жителей деревень бежали из своих домов при появлении боевиков.

    В настоящее время между террористами и правительственными войсками ведется перестрелка.

    Ранее армия Ирака захватила город Киркук — административный центр одноименной провинции, на севере страны. Иракское правительство заявило, что армии был дан приказ "избегать конфронтации" с местными курдскими силами и "действовать только в рамках самообороны".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi