​Террористы "Джебхат-ан-Нусры" казнили 40 боевиков и членов их семей за попытку сдаться

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГ продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск.

Как передает Report, об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте Минобороны РФ, члены "Джебхат-ан-Нусры" казнили 40 боевиков и членов их семей за попытку сложить оружие.

"В квартале Карьят-эль-Ансари восточного Алеппо террористы "Джебхат-ан-Нусры" казнили боевиков с членами их семей, попытавшихся сложить оружие и уйти через гуманитарные коридоры в районы, контролируемые правительственными войсками. Всего было казнено 40 человек", - сообщается в бюллетене.

По данным центра, в течение суток обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Кабун, Хараста, Замалька, Хауш-Харабу, Хауш-эль-Фара, Хутайта-эль-Джараш, а также населенный пункт Эль-Бас в провинции Эль-Кунейтра.