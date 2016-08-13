 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Террористы "Джебхат-ан-Нусры" казнили 40 боевиков и членов их семей за попытку сдаться

    В квартале Карьят-эль-Ансари восточного Алеппо террористы казнили боевиков с членами их семей

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГ продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск.

    Как передает Report, об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте Минобороны РФ, члены "Джебхат-ан-Нусры" казнили 40 боевиков и членов их семей за попытку сложить оружие.

    "В квартале Карьят-эль-Ансари восточного Алеппо террористы "Джебхат-ан-Нусры" казнили боевиков с членами их семей, попытавшихся сложить оружие и уйти через гуманитарные коридоры в районы, контролируемые правительственными войсками. Всего было казнено 40 человек", - сообщается в бюллетене.

    По данным центра, в течение суток обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Кабун, Хараста, Замалька, Хауш-Харабу, Хауш-эль-Фара, Хутайта-эль-Джараш, а также населенный пункт Эль-Бас в провинции Эль-Кунейтра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi