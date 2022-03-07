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Террористы атаковали военный автобус в сирийской Пальмире

Террористы атаковали военный автобус в сирийской Пальмире Банда террористов из группировки "Исламское государство" совершила в воскресенье нападение на автобус с сирийскими военнослужащими, который следовал по шоссе в Пальмиру (240 км от Дамаска).
Другие страны
7 марта 2022 г. 02:55
Террористы атаковали военный автобус в сирийской Пальмире

Банда террористов из группировки "Исламское государство" совершила в воскресенье нападение на автобус с сирийскими военнослужащими, который следовал по шоссе в Пальмиру (240 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на телеканал Alekhbariya, в результате вооруженной вылазки погибли 13 солдат и офицеров, еще 18 получили ранения.

Атака была предпринята вблизи нефтяной станции Махатта-эс-Салиса, которая находится под охраной правительственных сил. В этом районе 3 января террористы обстреляли военный автобус, убив пять солдат, еще 20 были доставлен в госпиталь с ранениями.

В ноябре 2021 года 13 военнослужащих сирийской армии погибли в районе Мисраб в провинции Дейр-эз-Зор, попав в засаду.

Банды ИГ за последние месяцы заметно активизировались на востоке Сирии и совершают нападения на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска несут потери. Командование ВС республики перебросило в восточные регионы воинские подкрепления с целью проведения антитеррористических операций.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada hücum zamanı 13 hərbçi həlak olub, daha 18 nəfər yaralanıb

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