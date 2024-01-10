Террористы атаковали вертолет ООН в Сомали

Террористы из группировки "Аш-Шабаб" убили одного человека и шестерых взяли в заложники, напав на вертолет ООН в Сомали.

Террористы из группировки "Аш-Шабаб" убили одного человека и шестерых взяли в заложники, напав на вертолет ООН в Сомали.

Как передает Report , об этом сообщил портал Garowe со ссылкой на местные власти.

По данным портала, нападение было совершено в населенном пункте Хиндире, штат Галмудуг, где вертолет совершил вынужденную посадку. По разным данным, на борту находились 8-9 человек, в том числе сомалийцы и иностранцы, чье гражданство не приводится.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Могадишо сообщала, что боевики "Аш-Шабаб" подожгли вертолет и захватили неизвестное число членов экипажа. ООН пока не выступила с комментариями.

Вертолеты ООН оказывают поддержку миротворцам Африканского союза в Сомали, которые помогают правительственной армии бороться с "Аш-Шабаб".