Террористы атаковали автобус с сирийскими военными в Пальмире, погибли 14 человек

По меньшей мере 14 сирийских военнослужащих погибли, еще 19 получили ранения в результате атаки террористов из группировки "Исламское государство" на автобус в районе Пальмиры (240 км от Дамаска).

По меньшей мере 14 сирийских военнослужащих погибли, еще 19 получили ранения в результате атаки террористов из группировки "Исламское государство" на автобус в районе Пальмиры (240 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Члены банды ИГ совершили нападение на автобус, перевозивший военных, ранним утром из засады в районе нефтеналивной станции Т-3. Все раненые доставлены в госпиталь провинциального центра Хомс.

21 декабря 2023 года террористы подорвали автобус с военными на шоссе в районе Пальмиры, тогда погибли 7 человек и 10 получили ранения. Мина, установленная на обочине дороги, была приведена в действие с помощью дистанционного устройства.

7 января двое сирийских солдат погибли на блокпосту в городе Эль-Меядин, который был обстрелян террористом из автомата. В тот же день перестрелка с боевиками ИГ произошла к северу от оазиса Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры.