О нас

Террористы атаковали автобус с сирийскими военными в Пальмире, погибли 14 человек

Террористы атаковали автобус с сирийскими военными в Пальмире, погибли 14 человек По меньшей мере 14 сирийских военнослужащих погибли, еще 19 получили ранения в результате атаки террористов из группировки "Исламское государство" на автобус в районе Пальмиры (240 км от Дамаска).
Другие страны
9 января 2024 г. 17:45
Террористы атаковали автобус с сирийскими военными в Пальмире, погибли 14 человек

По меньшей мере 14 сирийских военнослужащих погибли, еще 19 получили ранения в результате атаки террористов из группировки "Исламское государство" на автобус в районе Пальмиры (240 км от Дамаска).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Члены банды ИГ совершили нападение на автобус, перевозивший военных, ранним утром из засады в районе нефтеналивной станции Т-3. Все раненые доставлены в госпиталь провинциального центра Хомс.

21 декабря 2023 года террористы подорвали автобус с военными на шоссе в районе Пальмиры, тогда погибли 7 человек и 10 получили ранения. Мина, установленная на обочине дороги, была приведена в действие с помощью дистанционного устройства.

7 января двое сирийских солдат погибли на блокпосту в городе Эль-Меядин, который был обстрелян террористом из автомата. В тот же день перестрелка с боевиками ИГ произошла к северу от оазиса Эс-Сухна в 70 км от Пальмиры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriyada hərbçiləri daşıyan avtobusa hücum olub, ölənlər və yaralananlar var

Экслюзивные новости

Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi