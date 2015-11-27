 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нигерии в результате взрыва рядом с процессией шиитов погибли десятки человек

    Исполнителем теракта был человек, прошедший подготовку в лагере радикальной группировки Боко харам

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Террорист-смертник привел в пятницу в действие взрывное устройство рядом с религиозной процессией мусульман-шиитов, проходившей близ города Кано на севере Нигерии. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы шествия.

    По их сведениям, жертвами теракта стали десятки человек. "Людей было очень много, поэтому о точном числе погибших пока говорить рано", - отметили устроители процессии.

    Известно, что исполнителем теракта был человек, прошедший подготовку в лагере радикальной группировки "Боко харам", расположенном в лесном массиве Самбиса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi