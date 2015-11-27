В Нигерии в результате взрыва рядом с процессией шиитов погибли десятки человек

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Террорист-смертник привел в пятницу в действие взрывное устройство рядом с религиозной процессией мусульман-шиитов, проходившей близ города Кано на севере Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы шествия.

По их сведениям, жертвами теракта стали десятки человек. "Людей было очень много, поэтому о точном числе погибших пока говорить рано", - отметили устроители процессии.

Известно, что исполнителем теракта был человек, прошедший подготовку в лагере радикальной группировки "Боко харам", расположенном в лесном массиве Самбиса.