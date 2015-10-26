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    ​Террорист-смертник взорвался в мечети на юге Саудовской Аравии

    В результате погибли три человека

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Террорист-смертник подорвал себя в мечети в провинции Наджран в Саудовской Аравии на границе с Йеменом.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    По предварительным данным, не менее троих человек погибли, еще 11 получили ранения. Ответственность за атаку на себя пока что не взяла ни одна террористическая организация.

    Наджран – столица одноименной саудовской провинции, находится в нескольких сотнях метров от йеменской границы.

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