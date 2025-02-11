Террорист-смертник устроил взрыв в Афганистане, погибли 5 человек

По крайней мере пять человек погибли в результате теракта, совершенного террористом-смертником возле отделения Kabul Bank в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

По крайней мере пять человек погибли в результате теракта, совершенного террористом-смертником возле отделения Kabul Bank в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Согласно информации, взрыв произошел в 8:35 утра (04:05 GMT). Среди жертв оказался охранник банка, а также четыре человека, включая гражданских лиц и членов правящего движения "Талибан". Кроме того, семь человек получили ранения.

Представитель провинциальной полиции Джумма Уддин Хакаср отметил, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Власти продолжают расследовать инцидент.

Напомним, что боевики афганского отделения "Исламского государства" ведут повстанческую борьбу против талибов с момента их возвращения к власти в 2021 году, несмотря на заявления последних о существенных успехах в борьбе с данной группировкой.