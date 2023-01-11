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При взрыве возле МИД Афганистана погибли 7 человек, 10 ранены

При взрыве возле МИД Афганистана погибли 7 человек, 10 ранены Террорист-смертник пытался проникнуть в здание афганского МИД.
Другие страны
11 января 2023 г. 16:37
При взрыве возле МИД Афганистана погибли 7 человек, 10 ранены

По меньшей мере 7 человек погибли, 10 пострадали при взрыве возле здания афганского МИД в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что террорист-смертник попытался в среду проникнуть в расположенное в центре Кабула здание МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан". Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов Ахмадулла Муттаки.

"Я здесь, в МИД, террорист-смертник пытался проникнуть в министерство, но был обнаружен охраной у дверей [здания], террорист подорвал себя", - написал он.

16.22

Террорист-смертник пытался проникнуть в здание афганского МИД.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель талибов.

В посольстве РФ в Кабуле заявили, что сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan XİN yaxınlığındakı partlayışda 7 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Major blast reported outside Afghanistan Foreign Ministry in Kabul

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