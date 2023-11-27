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Посол: Территория Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы

Посол: Территория Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы Территории Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 14:48
Посол: Территория Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы

Территория Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы, включение ее в состав страны означает восстановление территориальной целостности страны.

Как передает Report, об этом посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинез Берротеран сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему консультативному референдуму, который запланирован на 3 декабря.

“Цель нашей сегодняшней встречи посредством СМИ Азербайджана рассказать правду и подчеркнуть значимость территории Эссекибо для Венесуэлы. Референдум, предстоящий 3-го декабря, направлен на защиту прав Венесуэлы на спорную территорию Гайаны-Эссекибо.

Благодаря этому референдуму мы демократическим способом, при помощи голосов населения постараемся решить спор вокруг этой территории", - сказал он.

Посол отметил, что эти земли изначально принадлежали Венесуэле, нынешняя ситуация нарушает историческую территориальную целостность страны.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью почти в 160 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже много лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Здесь обнаружены запасы нефти.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, когда 90% спорной территории было передано Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Venesuela üçün ərazi bütövlüyünün bərpası böyük əhəmiyyət kəsb edir”

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