Посол: Территория Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы

Территории Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы.

Территория Эссэкибо имеет большое значение для Венесуэлы, включение ее в состав страны означает восстановление территориальной целостности страны.

Как передает Report, об этом посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинез Берротеран сказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему консультативному референдуму, который запланирован на 3 декабря.

“Цель нашей сегодняшней встречи посредством СМИ Азербайджана рассказать правду и подчеркнуть значимость территории Эссекибо для Венесуэлы. Референдум, предстоящий 3-го декабря, направлен на защиту прав Венесуэлы на спорную территорию Гайаны-Эссекибо.

Благодаря этому референдуму мы демократическим способом, при помощи голосов населения постараемся решить спор вокруг этой территории", - сказал он.

Посол отметил, что эти земли изначально принадлежали Венесуэле, нынешняя ситуация нарушает историческую территориальную целостность страны.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью почти в 160 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже много лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Здесь обнаружены запасы нефти.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, когда 90% спорной территории было передано Британской Гайане. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.