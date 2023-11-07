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Территория армянской общины Иерусалима была незаконно сдана в аренду

Территория армянской общины Иерусалима была незаконно сдана в аренду Армянский патриарх Иерусалима незаконно сдал в аренду примерно 25% армянского квартала израильской компании на 99 лет.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 06:20
Территория армянской общины Иерусалима была незаконно сдана в аренду

Армянский патриарх Иерусалима незаконно сдал в аренду примерно 25% армянского квартала израильской компании на 99 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эта сделка вызвала большие споры среди армянской общины Иерусалима. Так, распространилась новость о том, что на территории армянского квартала под названием "Коровий сад" будет построена гостиница и развлекательные заведения. Из соседних кварталов должны были быть выселены жители, проживающие на территории армянского монастыря Сурб Акоп. В сложившейся ситуации серьезная угроза нависала над Музеем армянского квартала и кладбищем.

Иерусалимский Патриарх заявил о расторжении контракта с израильской компанией.

Представитель армянской общины Седрак Балян заявил, что эпизод со сносом стены напрямую связан с договором аренды. «Сейчас нас пытаются подавить. Община подняла столько шума и выступила против этого, что в итоге Патриархия решила начать процесс расторжения договора, по которому 25 процентов армянского квартала были сданы в аренду", - сказал Балян.

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