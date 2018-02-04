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    Терезу Мэй могут сместить с поста, если Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС

    Главой правительства в этом случае станет министр иностранных дел страны Борис Джонсон

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может быть смещена со своего поста, если продолжит следовать планам по сохранению страны в таможенном союзе с ЕС после Brexit.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sunday Times.

    По данным издания, евроскептики из правящей Консервативной партии связались с главой МИД Борисом Джонсоном и договорились, что в случае вынужденного ухода Мэй министр охраны окружающей Майкл Гоув станет заместителем премьер-министра, а ярый сторонник Brexit депутат Джейкоб Рис-Могг возглавит министерство финансов.

    Сам Джонсон при таком развитии событий сможет занять пост главы британского правительства. При этом он подтвердил одному из заговорщиков, что будет готов к будущей лидерской гонке.

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