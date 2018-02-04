Терезу Мэй могут сместить с поста, если Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может быть смещена со своего поста, если продолжит следовать планам по сохранению страны в таможенном союзе с ЕС после Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, евроскептики из правящей Консервативной партии связались с главой МИД Борисом Джонсоном и договорились, что в случае вынужденного ухода Мэй министр охраны окружающей Майкл Гоув станет заместителем премьер-министра, а ярый сторонник Brexit депутат Джейкоб Рис-Могг возглавит министерство финансов.

Сам Джонсон при таком развитии событий сможет занять пост главы британского правительства. При этом он подтвердил одному из заговорщиков, что будет готов к будущей лидерской гонке.