Тереза Мэй: Нормализация отношений с РФ в текущей ситуации невозможна

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила российскому президенту Владимиру Путину на полях G20, что нормализация отношений между Великобританией и РФ в текущей ситуации невозможна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель британского премьер-министра.

"Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия", - заявил представитель Т.Мэй.

По его словам, британский премьер в ходе беседы с российским президентом указала Путину на необходимость деэскалации на Украине и призвала Россию отпустить украинских моряков.