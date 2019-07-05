Тереза Мэй: "Brexit стал проблемой для союза народов Великобритании"

Выход Великобритании из ЕС превратился в существенную проблему для реализации задачи по укреплению союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, входящих в Соединенное Королевство.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, с таким признанием премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в четверг, 4 июля, в шотландском городе Стерлинг, где она произнесла речь о ценности единства британских народов.

"Brexit, безусловно, представляет собой серьезную проблему для союза, но ее можно решить, задействовав основные преимущества Соединенного Королевства. Это вызов, который заставляет нас, политиков, уделять больше внимания динамике нашего союза и который мы можем и должны использовать как возможность надолго укрепить этот союз", - сказала глава британского правительства.