Тереза Мэй заявила, что не будет переизбираться в парламент

Бывший премьер-министр (2016-2019) Великобритании Тереза Мэй не будет пытаться переизбираться в парламент на предстоящих выборах.

Бывший премьер-министр (2016-2019) Великобритании Тереза Мэй не будет пытаться переизбираться в парламент на предстоящих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении политика, распространенном в издании Maidenhead Advertiser, которое выходит в городе Мейденхед (графство Беркшир) под Лондоном.

Этот избирательный округ Мэй представляла в Палате общин (нижняя палата) парламента на протяжении последних 27 лет. Политик объяснила, что хочет теперь сосредоточиться на других проектах, в том числе на учрежденной в 2022 году Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми (международная инициатива).

"Эти дела отнимали у меня все больше времени. По этой причине после долгих размышлений и рассмотрения вопроса я поняла, что, заглядывая в будущее, больше не смогу выполнять свою работу в качестве депутата так, как считаю правильным и как заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение уйти в отставку на следующих всеобщих выборах", - сообщила 67-летняя Мэй.

Она стала премьер-министром в июле 2016 года после ухода в отставку ее предшественника Дэвида Кэмерона (2010-2016), проигравшего на референдуме о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Мэй покинула пост главы правительства и лидера Консервативной партии, на смену ей пришел Борис Джонсон (2019-2022).