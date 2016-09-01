Тереза Мэй: Второго референдума по выходу Великобритании из ЕС не будет

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Никакого повторного референдума по Brexit не будет, Соединенное Королевство должно сосредоточиться на тех возможностях, которые открываются за рамками ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила на встрече с министрами премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Британское правительств впервые провело встречу для обсуждения последствий июньского референдума, на котором нация проголосовала за выход страны из Евросоюза.

По словам Терезы Мэй, Соединенное Королевство не будет стоять у заднего крыльца ЕС, и премьер-министр твердо настроена на будущий успех Британии в ее новой роли в мире.

Мэй заявила, что переговоры с ЕС в этом году не начнутся.