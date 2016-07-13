​Тереза Мэй вступит в должность британского премьера

Политик, с 2010 года возглавлявшая МВД страны, станет таким образом первой за почти 26 лет женщиной на посту британского премьера и второй в истории после Маргарет Тэтчер

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Смена премьер-министра произойдет в среду в Великобритании. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Дэвид Кэмерон, возглавлявший правительство последние шесть лет, уйдет в отставку и покинет резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Сразу же после этого его место займет новый лидер правящей Консервативной партии Тереза Мэй.

59-летняя политик, с 2010 года возглавлявшая МВД, станет таким образом первой за почти 26 лет женщиной на посту британского премьера и второй в истории после Маргарет Тэтчер. "Железная леди" управляла правительством с 1979 по 1990 год.

Политическое переформатирование кабинета министров стало результатом состоявшегося 23 июня референдума о членстве страны в ЕС. После того, как на следующий день было объявлено о том, что 51,9% британцев проголосовали за разрыв отношений с Брюсселем, Кэмерон, агитировавший за евроинтеграцию, объявил, что уйдет в отставку. В качестве срока для этого он назвал начало октября, но события вслед за этим стали развиваться так быстро, что Мэй оказалась во главе Консервативной партии спустя всего 19 дней после оглашения итогов исторического плебисцита. Учитывая же, что у власти находятся тори, партийное лидерство автоматически означает и пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Мэй перед референдумом выступала против выхода страны из ЕС. Таким образом во время внутрипартийных выборов она была единственной, кто представлял так называемый лагерь проигравших. Остальные четыре кандидата на пост лидера тори агитировали за выход из состава ЕС. Однако именно Мэй заручилась наибольшей поддержкой коллег по партии, которые сочли ее наиболее компромиссной фигурой для того, чтобы вновь объединить партию, положив конец расколу, вызванного референдумом.

Тем более, что во время агитационной кампании перед плебисцитом политик воздерживалась от громких заявлений. Со всей очевидностью доверие коллег по партии продемонстрировали результаты голосования по поводу того, какие два кандидата выйдут в финальную часть внутрипартийной борьбы. Мэй получила поддержку 199 депутатов-тори, ее основной оппонент, заместитель главы министерства энергетики и по проблемам изменения климата Андреа Лидсом, - 84.

В итоге Лидсом не стала дожидаться конца августа, срока к которому 150 тыс. членов Консервативной партии должны были проголосовать по почте. 11 июня она объявила о том, что покидает избирательную кампанию, открыв Мэй прямой путь на Даунинг стрит.

Таким образом, несмотря на то, что Мэй выступала против разрыва отношений с Брюсселем, именно ей теперь предстоит управлять переговорами, пытаясь добиться наилучших условий "развода" с ЕС. "Brexit (выход из ЕС) означает Brexit, и мы собираемся добиться в этом успеха", - определила Мэй своей основной задачей в качестве главы правительства. В новом кабинете будет создан специальный пост - министра по вопросу выхода из ЕС.

Вместе с тем, торопиться с началом переговоров будущий премьер не намерена. Она уже заявляла, что рассчитывает задействовать Статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, в котором прописана процедура выхода стран-членов из сообщества 28 государств, не ранее начала следующего года. Остающееся до этого момента время Лондон намерен потратить на подготовку переговорной позиции. На данный момент ее по сути не существует.

Второй целью Мэй назвала объединение партии и страны. Общественное мнение в Великобритании оказалось разделено после референдума, что не удивительно, если учесть, что за Brexit выступили 17,4 млн человек, а против - 16,14 млн. Получается, что практически половина населения страны не готова к разрыву отношений с Брюсселем, однако и отменить решения большинства никто не собирается.

Наконец, третьей задачей Мэй поставила себе реформирование Великобритании таким образом, "чтобы она подходила для всех, а не для небольшого числа привилегированных лиц".

Для реализации всех этих задач Мэй нужна полная поддержка министров. Учитывая, что предвыборная кампания завершилась не в конце августа, как было запланировано, а фактически - не начавшись, времени на формирование кабинета министров у Мэй оказалось крайне мало. Британские СМИ не исключают, что в правительстве может произойти рокировка: министр иностранных дел Филип Хаммонд займет второй по значимости пост - министра финансов, а нынешний глава Минфина Джордж Осборн встанет у руля Форин оффиса. В этом случае можно будет ожидать, что новый глава внешней политики будет в первую очередь сосредоточен на ведении торговых переговоров, в частности с Китаем и Индией, в которых Лондон крайне заинтересован.

Не меньшие шансы занять пост канцлера казначейства у нынешнего министра по делам бизнеса, инноваций и квалифицированных кадров Саджида Джавида. Саму Мэй на посту главы МВД могут сменить министр труда и по делам пенсий Стивен Крабб или министр обороны Майкл Фэллон.