Тереза Мэй уволила министра юстиции Великобритании Майкла Гоува

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув не сохранит свой пост в новом кабинете министров, формированием которого занимается новый премьер-министр Тереза Мэй.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Гоуву также не предложили никакого поста в новом правительстве.

Гоув активно поддерживал кампанию по выходу Великобритании из ЕС и кандидатуру бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, который считался фаворитом борьбы за пост премьера.

13 июля, сразу после вступления в должность премьер-министра, Тереза Мэй назначила Бориса Джонсона главой министерства иностранных дел и определилась с еще несколькими ключевыми министрами своего кабинета.

В частности, министром финансов был назначен Филип Хэммонд, пост министра внутренних дел получила Эмбер Радд, министром по вопросам международной торговли стал Лиам Фокс, а министром по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза стал Дэвид Дэвис. Кроме того, пост министра обороны сохранил Майкл Фэллон.

Как ожидается, о новых назначениях Тереза Мэй объявит в ближайшее время.