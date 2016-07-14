 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тереза Мэй уволила министра юстиции Великобритании Майкла Гоува

    После вступления в должность премьер-министра Тереза Мэй определилась с несколькими ключевыми министрами своего кабинета

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув не сохранит свой пост в новом кабинете министров, формированием которого занимается новый премьер-министр Тереза Мэй.

    Как сообщает Report со ссылкой на  Би-би-си, Гоуву также  не предложили никакого поста в новом правительстве.

    Гоув активно поддерживал кампанию по выходу Великобритании из ЕС и кандидатуру бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, который считался фаворитом борьбы за пост премьера.

    13 июля,  сразу после вступления в должность премьер-министра, Тереза Мэй назначила Бориса Джонсона главой министерства иностранных дел и определилась с еще несколькими ключевыми министрами своего кабинета.

    В частности, министром финансов был назначен Филип Хэммонд, пост министра внутренних дел получила Эмбер Радд, министром по вопросам международной торговли стал Лиам Фокс, а министром по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза стал Дэвид Дэвис. Кроме того, пост министра обороны сохранил Майкл Фэллон.

    Как ожидается, о новых назначениях Тереза Мэй объявит в ближайшее время.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi