Тереза Мэй попросит у королевы разрешения сформировать новый Кабинет министров

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Тереза Мэй сегодня поедет к королеве Великобритании Елизаветы II за разрешением сформировать новый Кабинет министров. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил журналистам официальный представитель главы кабинета министров.

Это формальная процедура, подтверждающая, что Т. Мэй, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов, собирается формировать правительство меньшинства.

Отметим, что консервативная партия Великобритании лишилась парламентского большинства в результате состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов.