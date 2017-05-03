Тереза Мэй попросила британскую королеву о роспуске парламента

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй днем 3 мая передала королеве Елизавете II просьбу о роспуске парламента, передает Report со ссылкой на РБК.

Это связано с выборами, которые должны пройти через 25 дней.

Встреча главы правительства с королевой – формальная процедура. По факту депутаты не собирались на заседания с прошлого четверга, а официально работа парламента прекратилась в 0:01 по местному времени в среду.

Досрочные выборы в Великобритании парламент королевства одобрил 19 апреля. Эту инициативу тогда поддержали 522 депутата, против выступили только 13 парламентариев.

Днем ранее с предложением провести досрочное голосование в Великобритании выступила Мэй. Свою идею премьер-министр объяснила желанием прекратить противодействие оппозиционных партий выходу королевства из ЕС.