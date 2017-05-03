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    Тереза Мэй попросила британскую королеву о роспуске парламента

    Встреча главы правительства с королевой – формальная процедура© The Telegraph

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй днем 3 мая передала королеве Елизавете II просьбу о роспуске парламента, передает Report со ссылкой на РБК.

    Это связано с выборами, которые должны пройти через 25 дней.

    Встреча главы правительства с королевой – формальная процедура. По факту депутаты не собирались на заседания с прошлого четверга, а официально работа парламента прекратилась в 0:01 по местному времени в среду.

    Досрочные выборы в Великобритании парламент королевства одобрил 19 апреля. Эту инициативу тогда поддержали 522 депутата, против выступили только 13 парламентариев.

    Днем ранее с предложением провести досрочное голосование в Великобритании выступила Мэй. Свою идею премьер-министр объяснила желанием прекратить противодействие оппозиционных партий выходу королевства из ЕС. 

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