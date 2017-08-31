Тереза Мэй пообещала надолго остаться в своей должности

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала прекратит спекуляции на тему ее пребывания в должности премьера и добавила, что она надолго останется на это посту.

Как передает Report, об этом сoобщает телеканал ITV.

"По поводу моего будущего есть множество версий, но я здесь надолго", - сказала она.

Ранее сообщалось, что по данным опроса для издания Independent, почти половина британцев недовольны политикой премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Отмечается, что почти половина опрошенных считают, что она не сможет находиться в своей должности до выборов в 2022 году, поскольку многие недовольны ее политикой. Только 29% респондентов хотят видеть ее у власти, а 45% хотят ее ранней отставки.