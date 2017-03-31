Тереза Мэй получила письмо с запросом о проведении референдума о независимости Шотландии

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получила письмо с запросом о проведении второго референдума о независимости Шотландии, подписанное главой шотландского правительства Николой Стерджен.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в канцелярия премьера.

"В этих сильно меняющихся условиях народ Шотландии должен иметь право выбрать свое собственное будущее, а именно - воспользоваться своим правом на самоопределение", - говорится в распространенном тексте письма.

28 марта депутаты парламента Шотландии поддержали инициативу Шотландской национальной партии (ШНП) по проведению через полтора года второго референдума о независимости региона. На следующем этапе Лондон как раз и должен был получить официальный запрос с требованием передать парламенту Шотландии временные полномочия для организации плебисцита в соответствии с действующим законодательством.

В британском правительстве решительно не согласны с идеей референдума. Лондон указывает на то, что в 2014 году усилиями ШНП уже был проведен референдум по этой же теме. Тогда 55% населения высказалось за сохранение членства в Великобритании. К тому же Мэй считает крайне неудачным время, выбранное для проведения плебисцита, когда страна будет находиться на завершающей стадии переговоров о выходе из ЕС.

Согласно разделу 30 Акта о Шотландии от 1998 года, правительство Великобритании может предоставить региону право провести референдум о независимости. Для этого требуется согласие трех законодательных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства. В теории британское правительство, которое в настоящий момент сформировано членами Консервативной партии, может отказать в таком праве шотландцам, как напрямую не допустив обсуждение этого вопроса в парламенте, так и уже в самом законодательном органе воспользовавшись тем, что в Палате общин обладает большинством. Но на практике консерваторы вряд ли пойдут на это, понимая, что подобный отказ таит в себе большие политические риски, а именно даст лишние козыри шотландским националистам, которые начнут обвинять Лондон в ущемлении прав автономии.