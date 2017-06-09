Тереза Мэй переизбралась в парламент Великобритании

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Британский премьер-министр Тереза Мэй переизбралась в парламент.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, премьер одержала победу в городе Мейденхед в графстве Беркшир.

За ее кандидатуру проголосовали 37 тысяч человек.

Ранее в палату общин переизбрались глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министр образования Джастин Грининг, глава Минобороны Майкл Фэллон, а также лидер лейбористов Джереми Корбин.

По последним данным, оппозиционная Лейбористская партия получает 169 мест в палате общин, Консервативная партия премьер-министра страны - 154.