Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере ужасающим террористическим актом

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования семьям погибших при взрыве на стадионе в Манчестере, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Мэй добавила, что произошедшее - "ужасающий террористический акт".

Она также сказала, что полиция расследует обстоятельства инцидента.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

Полиция Манчестера подтвердила, что в результате погибли 19 человек, около 50 пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, пока не будет получено информации, которая это опровергнет.