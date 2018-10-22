Тереза Мэй: Итоговое соглашение по условиям Brexit готово на 95%

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Итоговое соглашение по условиям Brexit между Лондоном и Брюсселем согласовано на 95%, но пока не решена проблема границы, касающейся Северной Ирландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй проинформирует сегодня британских парламентариев.

"Суммируя все сделанное, 95% соглашения по Brexit и его регламентных документов согласованы. Суть сделки по подавляющему большинству вопросов теперь ясна", - заявила Т.Мэй.

По словам главы британского кабинета, само соглашение не будет подписано до тех пор, пока обе стороны не согласуют механизм сохранения Северной Ирландии в составе общего рынка ЕС и таможенного союза.

Премьер-министр напомнила, что Лондон не может принять предложение властей ЕС, при котором Северная Ирландия оказывалась бы внутри таможенной зоны, существующей отдельно от другой территории Соединенного Королевства.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период до 31 декабря 2020 года, в течение которого Великобритания обязалась платить взносы в бюджет ЕС.