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Теракты в столице Афганистана, есть погибшие

Теракты в столице Афганистана, есть погибшие В результате взрыва в районе Дженгелек афганской столицы погибли два человека.
Другие страны
2 февраля 2021 г. 08:20
Теракты в столице Афганистана, есть погибшие

В результате взрыва в районе Дженгелек афганской столицы погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил представитель местной полиции Фердевс Фарамарз.

Так, устройство было размещено в военном автомобиле. Один из погибших военный, еще один военнослужащий получил ранения.

Отмечается, что еще один теракт произошел в четвертом районе Кабула, где был подорван автомобиль представителя Министерства мира Хошнуда Набизаде. Жертв нет.

Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Число терактов и покушений в столице Афганистана в последнее время заметно выросло.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda terror aktı olub, ölən və yaralanan var

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