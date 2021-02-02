Теракты в столице Афганистана, есть погибшие

В результате взрыва в районе Дженгелек афганской столицы погибли два человека.

В результате взрыва в районе Дженгелек афганской столицы погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщил представитель местной полиции Фердевс Фарамарз.

Так, устройство было размещено в военном автомобиле. Один из погибших военный, еще один военнослужащий получил ранения.

Отмечается, что еще один теракт произошел в четвертом районе Кабула, где был подорван автомобиль представителя Министерства мира Хошнуда Набизаде. Жертв нет.

Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Число терактов и покушений в столице Афганистана в последнее время заметно выросло.