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Теракты в Афганистане: 8 погибших, 4 раненых

Теракты в Афганистане: 8 погибших, 4 раненых В результате теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли восемь сотрудников полиции
Другие страны
31 января 2021 г. 20:49
Теракты в Афганистане: 8 погибших, 4 раненых

В результате теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли восемь сотрудников полиции.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщил журналистам пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атаулла Хогяни, террористы подорвали заминированный автомобиль у полицейского участка в населенном пункте Гандумак уезда Ширзад.

Замглавы провинциального совета Нангархара Убаидулла Шинвари сообщил о 14 погибших полицейских в результате теракта.

В то же время в уездах Пул-и Кампани и Селим Керван в Кабуле в результате терактов ранены четверо мирных жителей.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Кабула Фердевс Фарамарз.

Ответственность за теракт в Нангархар взяло на себя движение «Талибан».

Ответственность за взрыв в Кабуле не взяла на себя ни одна группировка.

Случаи атак талибов в Афганистане участились.

В то же время в Дохе продолжаются межафганские мирные переговоры, нацеленные на прекращение насилия в Афганистане.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın minaatandan atəşə tutulması zamanı 14 nəfər yaralanıb, ölənlər var

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